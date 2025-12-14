Il gol di Gaetano al 75' non è bastato, L'Unione Sarda in prima pagina: "Cagliari, ko che brucia"

"Cagliari, sconfitta che brucia". Non può nascondere l'amarezza l'edizione odierna de L'Unione Sarda, all'indomani del ko subito a Bergamo dai rossoblù contro l'Atalanta di Palladino alla New Balance Arena, nell'anticipo del 15° turno di Serie A.

"Ottima prova dei rossoblù, puniti da una doppietta di Scamacca. Gaetano aggancia l'Atalanta al 75', ma non basta: finisce 2-1", si legge nel sottotitolo del quotidiano vicino alla squadra di Pisacane.

Le parole dell'allenatore rossoblù Fabio Pisacane

"La fortuna non esiste nel calcio. A me piace analizzare la partita a 360 gradi: abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman e dall'altra Ademola ha sbagliato qualche gol di troppo. Venire qua e fare una partita di coraggio è importante, ma c'è tanta amarezza per come è arrivato il secondo goal. Borrelli ha ricevuto una botta, e in quel momento volevo allungare l'Atalanta. La mia è una squadra che ha cercato di fare quello che ha preparato: abbiamo preso due goal con la difesa schierata. Mina out? Sulle assenze penso che non sia giusto parlare di un singolo, anche perché contro la Roma eravamo gli stessi. Non servono alibi: il Cagliari ha fatto quello che doveva fare, per quanto ci sia molto da migliorare. Borrelli è l'attaccante cardine insieme a Pavoletti, poi c'è anche Folorunsho. Bisogna andare avanti".