Ufficiale Il Parma blinda il capocannoniere del campionato Primavera: rinnovo per Mikolajewski

Daniel Mikołajewski continua con il Parma. Fresco di convocazione in Under 21, il polacco, capocannoniere del campionato Primavera con 16 gol, ha firmato il rinnovo fino al 2030: "Parma Calcio comunica che l’attaccante Daniel Mikołajewski ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030. Approdato a Parma all’età di 16 anni, Daniel ha intrapreso un percorso di crescita costante e proficuo all’interno del settore giovanile gialloblu. Protagonista di una stagione di alto profilo con la formazione U20, dove ha già messo a segno 16 reti, l’attaccante polacco si è guadagnato quest’anno anche 5 convocazioni con la Prima Squadra, confermandosi come un profilo di grande prospettiva nel piano di crescita del Club. Daniel è uomo squadra e trascinatore della U20 gialloblu, in campo non si risparmia ed è sempre pronto ad aiutare i compagni.

A livello internazionale, Mikołajewski è parte della Nazionale U20 polacca e, nell’ultima finestra dedicata alle sfide tra le nazionali, ha ricevuto la chiamata anche dalla selezione U21. Nella scorsa stagione ha inoltre maturato un’esperienza in prestito nel club polacco Zagłębie Lubin, nella massima serie, per poi fare rientro a Parma al termine del periodo di prestito (30 giugno).Il prolungamento dell'accordo riflette la strategia della società volta a valorizzare i talenti che si stanno costruendo a Parma e che, attraverso il lavoro quotidiano, dimostrano di poter essere protagonisti nel progetto tecnico della Prima Squadra".