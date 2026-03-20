Pisa, Hiljemark: "Ripetiamo quanto fatto la scorsa settimana: leggere e tranquilli"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, parla in conferenza stampa in vista della gara contro il Como: "Quando sono arrivato, ho trovato un gruppo molto solido. Hanno cambiato allenatore e non è mai semplice, ma nelle ultime settimane hanno lavorato esattamente come piace a me. I giocatori che sono qui da anni, anche chi ha fatto la Serie B, giocano sempre per la maglia e per i tifosi, e questo è molto importante. Il lavoro è stato buono anche nelle partite perse: col Milan 90 minuti molto bene, col Bologna una grande gara. Finalmente sono arrivati i punti. Per Marin: speriamo possa rientrare dopo la sosta. Non è un infortunio grave. Domenica non ci sarà, ma credo che per la gara contro il Torino possa tornare".

Questo Pisa nell'ultima partita ha dimostrato di avere le carte in regola per fare bene: ha dimostrato carattere, capacità di reazione, tenuta mentale fino alla fine. Cosa serve alla squadra per avere quella costanza che finora è mancata?

"Dobbiamo andare in campo esattamente come la settimana scorsa: più leggeri, più tranquilli, ma sempre uniti e disposti a combattere per la maglia.

Se restiamo compatti, la fase difensiva funziona molto bene e possiamo fare una buona partita anche a Como. Loro sono forti, ma possiamo metterli in difficoltà".