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Pisa, il Siviglia mette in stadby Marin: si attende l'esito degli esami. Ma Hiljemark tranquillizza

Pisa, il Siviglia mette in stadby Marin: si attende l'esito degli esami. Ma Hiljemark tranquillizzaTUTTO mercato WEB
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:32Serie A
Tommaso Maschio

Il Siviglia avrebbe messo in stand by l’acquisto di Marius Marin dal Pisa, nonostante ci sia già un accordo totale in vista della prossima estate, a causa dell’infortunio che ha fermato il giocatore rumeno e che gli farà saltare gli spareggi per il Mondiale con la sua nazionale. Il centrocampista contro il Cagliari ha sentito un fastidio nella parte interna del ginocchio sinistro con le prime indiscrezioni che parlano di un possibile interessamento del legamento collatereale del ginocchio. Un problema che lo terrebbe fuori per alcune settimane e ha fatto scattare un campanello d’allarme in casa andalusa che ora vuole capire la reale entità del problema. Lo riferisce Muchodeporte.com.

L’infortunio subito da Marin non dovrebbe essere però grave come spiegato anche in conferenza stampa dal tecnico del Pisa Oscar Hiljemark - “Speriamo possa rientrare dopo la sosta. Non è un infortunio grave. Domenica non ci sarà, ma credo che per la gara contro il Torino possa tornare" - e dunque l’affare non sembra essere in pericolo.

Il dirigente del Siviglia Antonio Cordon sta comunque seguendo da vicino la situazione in attesa del comunicato del club toscano che spazzerà via ogni dubbio a riguardo. Marin, classe ‘98, è in scadenza di contratto e non sta pensando di prendere in considerazione il rinnovo con il Pisa puntando a un salto di qualità come quello che potrebbe rappresentare l’approdo al Siviglia.

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