La frecciata di Ravezzani: "Se Gasperini, Conte o Mourinho perdono, è sempre colpa degli altri"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha condiviso su X una riflessione critica su alcuni dei principali allenatori italiani (o con un passato in Italia), soffermandosi in particolare su Gasperini, Conte e Mourinho e sul loro modo di comunicare risultati e difficoltà.

Secondo il giornalista, esisterebbe un atteggiamento ricorrente: nelle vittorie, soprattutto contro avversari sulla carta inferiori, i meriti vengono attribuiti al lavoro dell’allenatore; al contrario, nelle sconfitte emergerebbe una tendenza a individuare responsabilità esterne, spostando il focus su fattori che esulano dalla gestione tecnica.

Questo il testo integrale del suo tweet: "Gasp, Conte e Mou hanno questo in comune: quando vincono contro un avversario più debole sono stati bravi loro. Quando perdono è sempre colpa di arbitro, calciatori scarsi, ds incompetenti, presidenti che non comprano, squadra troppo giovane, calendario, cavallette…". Un commento destinato, ancora una volta, a generare dibattito.