Sabatini boccia Leao: "Non è un grande giocatore. Meglio Hojlund, Yildiz, Malen, Lautaro..."

Sandro Sabatini, intervenuto nel podcast Cose Scomode, ha commentato in maniera piuttosto netta la prestazione e l’atteggiamento di Rafael Leao, soffermandosi in particolare sull’episodio legato alla sostituzione contro la Lazio. Il giornalista ha criticato il comportamento del portoghese, sottolineando come non sia accettabile uscire dal campo in quel modo: secondo Sabatini, sarebbe servito un atteggiamento diverso, più professionale e meno polemico, evidenziando anche come sia stato Maignan a correre verso di lui per consolarlo. Allo stesso tempo, però, ha invitato il Milan a non scaricare il giocatore, suggerendo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi.

Questo il suo pensiero integrale: "Io critico Leao perché non si esce dal campo in quel modo, non si fa quella scena, in campo si corre e qui ha corso più Maignan per andare a consolarlo che Leao. Devo dire che da qui alle prossime giornate a Leao la concessione di giocare con Fullkrug lì nel mezzo gliela devi dare. Per me non è un grande giocatore Leao, Hojilund è meglio, Yildiz è meglio, Malen è meglio, Lautaro è meglio, però comunque questo ragazzo sennò lo perdi sia psicologicamente che tecnicamente... Una partita con Fullkrug titolare fagliela fare".

Intanto Leao non è stato convocato per la gara di domani col Torino a causa di un problema all'adduttore.