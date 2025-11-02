Il Parma giocherà più di metà derby col Bologna in inferiorità numerica: espulso Ordonez
Il Parma sarà costretto a giocare ben 55 minuti (più recupero) in inferiorità numerica nel derby emiliano contro il Bologna a causa dell'espulsione di Christian Ordonez. Ingenuità clamorosa dell'argentino che spintona in maniera evidente Odgaard, lanciato verso la porta di Suzuki, e si becca il secondo giallo e quindi il rosso al 35'.
