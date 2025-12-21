Il Pisa beffa il Cagliari in chiusura di primo tempo: Tramoni-gol su rigore, 0-1 al 45'

Primo tempo ricco di emozioni e occasioni da rete in quel di Cagliari. Nella prima sfida valida per il 16° turno di Serie A di questa domenica, rossoblù e nerazzurri (oggi in divisa arancione) si sono affrontati finora a viso aperto, anzi apertissimo. A spuntarla per adesso è il Pisa, che al 45' l'ha sbloccata con un calcio di rigore di Matteo Tramoni.

È un dato curioso, perché il primo pericolo del match arriva proprio dai piedi di Tramon dopo appena due minuti di gioco: punizione dalla trequarti sinistra battuta dal fantasista del Pisa e palla direttamente verso la porta, con respinta di Caprile che centra Obert e per poco non causa un autogol. Il Cagliari risponde prima con un tiro deviato di Palestra al 7' e poi, soprattutto, con un destro a giro che finisce fuori di pochissimo di Gaetano all'11'.

Ritmi alti e grande intensità in campo, da ambedue le parti. Al 17' Piccinini sfrutta un'indecisione di Obert, avanza sulla destra e mette in mezzo per Tramoni: in area da buonissima posizione, il 10 ospite calcia senza eccessiva convinzione e trova la pronta risposta di Caprile. Al 41' è invece Kilicsoy a girarsi bene spalle alla porta e sfiorare il palo con una conclusione piazzata dal limite dell'area. Poi, al 44', ecco l'episodio che cambia il match: Canestrelli arriva prima di Mina sul pallone, entra in area e trova come avversario Adopo che tocca col braccio nel tentativo di ostacolarlo. Calcio di rigore e Tramoni dal dischetto non sbaglia: Pisa avanti a pochi secondi dall'intervallo.

Segui qui il live di TMW di Cagliari-Pisa