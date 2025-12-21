Cagliari-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Rodriguez, Mina, Obert (1' st. Idrissi); Palestra, Deiola, Adopo (10' st Zappa), Gaetano, Folorunsho (18' st Mazzitelli); Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Luperto, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Borrelli, Pavoletti, Trepy. All.: Pisacane
Pisa (3-5-2): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Moreo, Calabresi, Albiol, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Lorran. All.: Gilardino
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 45' rig. Tramoni (P), 14' st Folorunsho (C), 26' st Kilicsoy (C), 45' st Moreo (P)
Ammoniti: Adopo, Mina, Esposito (C), Bonfanti (P)