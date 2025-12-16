Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"

Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"TUTTO mercato WEB
© foto di Giacomo Morini
Daniele Najjar
Oggi alle 19:45Serie A
Daniele Najjar

Mancano pochi giorni e poi prenderà il via la Coppa d'Africa. Si riparte dalla vittoria della Costa d'Avorio nell'ultima edizione, quando un gol di Sebastien Haller ha piegato la Nigeria.

A TuttoMercatoWeb.com è intervenuto l'ex centrocampista della Lazio, Christian Manfredini, per parlarci del torneo che si giocherà in Marocco. Nato in Costa d'Avorio, Manfredini è stato adottato da una famiglia italiana di Battipaglia all'età di cinque anni. Ecco perché è in possesso del doppio passaporto e perché diverse chiamate (con un gol all'attivo) con la Costa d'Avorio.

Quali sono le prime 3 favorite per questa Coppa d'Africa?
"Come favorita metterei sempre la vincitrice dell'ultima edizione, dunque in questo caso la Costa d'Avorio. Non solo perché ha vinto, ma perché ha una buona squadra. Poi ci metterei il Marocco e l'Egitto. Il Marocco è forte ed ospita il torneo, l'Egitto oltre ad avere i giocatori forti, ha dalla sua anche l'esperienza nelle tante vittorie fatte nella sua storia. Ce ne sono tante, ma non possiamo metterle tutte, dunque dico queste tre".

Salah può avere voglia di rivalsa?
"Giocatori di quel livello non penso abbiano questo tipo di sentimento. Lui ora ha avuto un problema al Liverpool, che ora sembra essere stato risolto. Da fuori è difficile giudicare cosa possa essere successo veramente. Lui mentalmente è forte e sta bene, dunque penso possa aiutare l'Egitto a fare molto bene".

La Costa d'Avorio era partita malissimo nell'ultima edizione casalinga. Quasi eliminata, poi ripescata e capace di vincere il trofeo. Come arriva a questo appuntamento?
"Molte volte in questo tipo di torneo può succedere che parti male, ti riacciuffano per i capelli, rinasci e vinci. Io spero che la Costa d'Avorio possa vincere il trofeo, anche rifacendo questa trafila (ride, n.d.r.). La squadra non so se sia migliore rispetto all'ultima volta, ma certamente è una buona rosa. Ndicka della Roma è di un bel livello, c'è Kessié, Diallo, Haller, DIomandé. Tanti che giocano in campionati importanti europei".

Che ne pensa di Ndicka?
"È un giocatore fortte. L'ho cominciato a conoscere tardi. Ricordo che Juric faceva giocare lui al posto di Hummels ed io pensavo: 'Ma perché non fa giocare Hummels?'. Lui però era di un buon livello, non sfigurava. Sta facendo bene in un campionato importante, pure se la Serie A non è dello stesso livello di qualche anno fa. Per me è, destinato a crescere ancora di più ed a rimanere molti anni alla Roma".

Che ricordo ha delle volte in cui è stato convocato dalla Costa d'Avorio?
"Solo ricordi positivi, appaganti. Ero alla Lazio, quando mi chiamavano andavo a giocare con Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Eboué, Zokora. Fate voi... E vi racconto un aneddoto".

Quale?
"Non parlavo neanche il francese!".

E come la presero in spogliatoio?
"Erano perlopiù incuriositi al vedere un ragazzo che parlava italiano, ma mi accolsero bene. Drogba è quello che mi parlava di più perché veniva spesso a Milano e conosceva qualche parola in italiano".

Com'era affrontare Drogba e Yaya Touré in allenamento?
"In allenamento erano veramente forti, tosti, fisici. Un'esperienza molto positiva per me misurarmi con loro. Su Touré in particolare ricordo che la prima voltta vidi un ragazzo altissimo, con un bacino larghissimo, le cosce 'storte'. All'epoca giocava all'Olympiacos e pensai: 'Ma dove va questo?'. Peccato che poi abbiamo iniziato ad allenarci ed era un marziano (ride, n.d.r.). Wow!".

Che ne pensa della situazione della Fiorentina?
"Una situazione che rappresenta un grande pericolo soprattutto perché parliamo di una squadra non abituata a trovarsi in quelle situazione. Per salvarsi bisogna remare tutti dalla stessa parte. Pubblico compreso, che ora ha il difficile compito di supportare la squadra: offendere i giocatori o minacciarli non farà che farli sentire meno tranquilli. Poi i giocatori devono fare la loro parte, anche se non penso che si divertano ad essere in quella situazione".

E quella della Lazio che ne pensa?
"È arrivata una vittoria che darà morale. Perché poi vedo tantissimi problemi, non vedo unità d'intenti. Ma Sarri è rimasto, la squadra rimane forte. Sta cercando di fare bene, non so dove arriverà e dipenderà anche dagli eventuali rinforzi che potrebbero arrivare o meno. Ce la vedo arrivare in Europa, per la Champions sarà molto difficile".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Manfredini ricorda il 'Chievo dei miracoli': "Delneri era come Zeman. Vi spiego la... Manfredini ricorda il 'Chievo dei miracoli': "Delneri era come Zeman. Vi spiego la 10 a Lupatelli"
Manfredini: "La Lazio non è in crisi. Non mi aggrapperei all'alibi del mercato bloccato"... Manfredini: "La Lazio non è in crisi. Non mi aggrapperei all'alibi del mercato bloccato"
Manfredini: "Mihajlovic fantastico, Mancini un manager. Inzaghi faceva morire dal... Manfredini: "Mihajlovic fantastico, Mancini un manager. Inzaghi faceva morire dal ridere"
Altre notizie Serie A
Genoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve... TMWGenoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve in gruppo
La Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa TMW NewsLa Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa
Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima... Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile"
Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba,... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"
Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il... Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"
Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del... Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del 2026
Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."... TMW RadioMassimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Coppa d'Africa al via, l'ex Lazio Mark Fish: "Vi spiego perché può vincere il Sudafrica"... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, l'ex Lazio Mark Fish: "Vi spiego perché può vincere il Sudafrica"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
4 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
5 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo
Immagine top news n.1 Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale
Immagine top news n.2 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.3 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.4 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.5 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.6 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.7 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Immagine news Serie A n.2 Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve in gruppo
Immagine news Serie A n.2 La Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa
Immagine news Serie A n.3 Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile"
Immagine news Serie A n.4 Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"
Immagine news Serie A n.5 Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del 2026
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sei cambi in panchina in Serie B. Chi ha guadagnato di più dagli avvicendamenti in stagione?
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto dopo 16 giornate: Frosinone vola, crolla lo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Immagine news Serie B n.4 Bari, buone notizie dall'infermeria: Darboe torna ad allenarsi con i compagni
Immagine news Serie B n.5 Empoli, R.Corsi sul nuovo stadio: "Progetto di riqualificazione. Ci crediamo molto"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bedin: "Numeri preoccupanti, dobbiamo trovare un modello che ridisegni il sistema"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo multa dieci società: 1300 euro all'Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Giudice Sportivo: due giocatori fermati per 2 giornate. In 18 fermi per una
Immagine news Serie C n.4 Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: “Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere”
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards
Immagine news Calcio femminile n.5 L'AS FAR si qualifica alla semifinale dell'Intercontinentale femminile: sfiderà l'Arsenal
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere