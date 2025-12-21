Torino, Lazaro: "Ogni gara è una opportunità per svoltare: in settimana ne abbiamo parlato"

Valentino Lazaro, esterno del Torino, parla così ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla discesa in campo contro il Sassuolo: "Siamo reduci dalla vittoria con la Cremonese che ci ha dato respiro, ma ora cerchiamo continuità. Questa partita pesa tanto e sappiamo di avere un'altra grande occasione: ogni match è un'opportunità per svoltare, specialmente guardando la nostra posizione in classifica. In settimana abbiamo parlato molto e ci siamo preparati bene."

Sull'arrivo del nuovo ds, Gianluca Petrachi, ha aggiunto: "Il direttore ci ha trasmesso subito quell'energia e quello spirito necessari in una situazione che, nelle ultime settimane, non è stata facile. Non si è limitato alle parole: la sua presenza ci ha spinto a lavorare duramente e credo che oggi arriveremo alla sfida molto preparati."