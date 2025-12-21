Un punto a testa in ottica salvezza per Cagliari e Pisa. Serie A, la classifica aggiornata
La sfida salvezza dell'Unipol Domus tra Cagliari e Pisa finisce 2-2. Ospiti avanti nel finale di primo tempo con il rigore realizzato dall'ex Tramoni. Al quarto d'ora della ripresa il pareggio con Folorunsho di testa su cross di Zappa (ko nell'occasione e costretto al forfait), al 26' il sorpasso rossoblù con il primo gol in Serie A di Kilicsoy. All'89' Moreo gela il pubblico realizzando il gol del pareggio.
Con questo risultato, la squadra di Pisacane sale a quota 15 punti, staccando momentaneamente Genoa e Parma, mentre i toscani salgono a 11 punti restando penultimi. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo Cagliari-Pisa 2-2:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 6
* una gara in più
Il programma della 16^ giornata di Serie A:
20/12/2025 Lazio-Cremonese 0-0
20/12/2025 Juventus-Roma 2-1
21/12/2025 Cagliari-Pisa 2-2
21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino
21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese
21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta
Questi i recuperi delle quattro gare rimandate per la Supercoppa Italiana:
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan