Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio può salutare

Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport emerge un quadro delicato attorno alla situazione di Luis Henrique, il brasiliano dell'Inter arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia tra grandi aspettative ma finora protagonista di un rendimento inferiore alle attese. Il quotidiano sottolinea come l’esterno destro abbia totalizzato appena 235 minuti da agosto e sia stato schierato titolare soltanto due volte, senza riuscire a lasciare tracce significative né dal primo minuto né subentrando. Un dato sorprendente per chi era stato acquistato per oltre 20 milioni e considerato un possibile colpo in prospettiva.

La sfida di questo pomeriggio a Pisa potrebbe però rappresentare un crocevia decisivo. Con Dumfries ancora ai box per l’infortunio alla caviglia, si apre un varco naturale per il brasiliano, sebbene fin qui Chivu abbia preferito adattare Carlos Augusto, scelta rivelatasi poco efficace e che ha messo in luce la fragilità della corsia destra nei match contro Milan e Atletico Madrid.

Come riferito dalla rosea, già alla vigilia della gara di Champions contro l’Atletico, Chivu aveva anticipato a Luis Henrique che il suo momento era vicino. L’Arena Garibaldi offrirà dunque una vetrina importante: il tecnico si aspetta dribbling, coraggio, personalità e quella capacità nell’uno contro uno che il giocatore mostrò a Marsiglia e che l’Inter spera ancora di vedere. Se la svolta non dovesse arrivare, però, gennaio potrebbe portare scenari inattesi, compresa l’ipotesi di una partenza in prestito.