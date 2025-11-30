Tante soluzioni offensive dell'Inter. La sfida contro la regina dei tiri dal dischetto

Momento brillante per il Pisa che si presenta alla sfida contro l’Inter forte di ben sei risultati utili consecutivi, anche se cinque di questi sono pareggi che non consentono una grande risalita in classifica. Dal canto suo invece l’Inter è la squadra che non pareggia mai (al pari della Roma): i milanesi hanno ancora questo zero in fatto di divisioni della posta.

Si rivede un match di campionato tra Pisa e Inter dopo la bellezza di 34 anni e mezzo di assenza. L’ultima volta si è imposta quest’ultima squadra per 1-0 con gol di Nicola Berti (era il 3 marzo 1991). Ma il bilancio delle sfide all’Arena Garibaldi è equilibratissimo con due vittorie dei padroni di casa e altrettanti successi della compagine in trasferta.

L’Inter si affida alle tante soluzioni in attacco. La squadra allenata da Chivu ha già mandato a segno ben 11 giocatori che, prima dello svolgimento di questo turno, era un numero da primato positivo condiviso però con Bologna e Juventus.

La regina dei tiri dal dischetto: è la formazione del Pisa che ha calciato 4 rigori (nessuno come i nerazzurri) e ne ha avuti contro zero. Con un +4 nella bilancia dei penalty che la pone anche in questo caso al primo posto.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A)

7 incontri disputati

2 vittorie Pisa

3 pareggi

2 vittorie Inter

5 gol fatti Pisa

7 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A PISA

1968/1969 Serie A Pisa vs Inter 1-1, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PISA

1990/1991 Serie A Pisa vs Inter 0-1, 23° giornata