Policano: "È un po’ presto per dire che Roma-Napoli sia una sfida scudetto"

Il doppio ex della sfida di questa sera fra Roma e Napoli Mauro Policano ha parlato ai microfoni di Radio Marte del match che si giocherà all'Olimpico: "È un po’ presto per dire che Roma-Napoli di domenica è una sfida scudetto - riporta Vocegiallorossa.it -. Sicuramente è un match importante, può dare indicazioni su entrambe.

Il Napoli potrà capire se è ancora ai livelli dello scorso anno, ma credo che sia più un banco di prova per capire se i giallorossi davvero possono lottare per il titolo insieme a Inter e al Napoli, che restano per me maggiormente indiziata per vincere il campionato. La Roma sta facendo molto bene, Gasperini è un ottimo allenatore, i calciatori lo stanno seguendo al meglio, vediamo se il trend continuerà. Il match di domenica è anche una sfida tra lui e Conte, un altro big assoluto della panchina.

I due allenatori hanno codici di gioco diversi ma sanno dare alle proprie squadre intensità e identità. Sarà una partita molto interessante e mi auguro anche spettacolare. Possono essere decisivi vari aspetti, di certo i quattro esterni, visto come giocano le squadre, ovvero Celik, Wesley, Di Lorenzo e Spinazzola, possono determinare in un senso o in un altro".