Il Pisa punta a trattenere i big: a un mese del mercato Gila aspetta tre rinforzi

“La missione del Pisa è far crescere i giocatori, che se poi sono bravi devono avere opportunità altrove. Ma certamente non a gennaio”. Così, un paio di settimane fa, il presidente Giuseppe Corrado delineava ai microfoni di TMW il mercato invernale del Pisa. A un mese dal via alle danze - la sessione di calciomercato aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio -, c’è da capire se effettivamente i toscani manterranno fede al proposito di non cedere i big.

Il possibile mercato in entrata. Più che di cessioni, Alberto Gilardino avrebbe in effetti necessità di innesti, soprattutto in attacco: solo Hellas Verona e Parma hanno realizzato meno gol del Pisa, che a breve perderà per un po’ di tempo anche Mbala Nzola, causa coppa d’Africa. La priorità è in questo settore, la sensazione è che i dirigenti nerazzurri cercheranno almeno un rinforzo per reparto, dato che anche in difesa e a centrocampo sembrano servire forze fresche.

Il possibile mercato in uscita. Si diceva dei big: Idrissa Touré ha convinto un po’ tutti, compresa l’Inter che ci sta pensando, anche se il ds Ausilio ha escluso innesti a gennaio. Da Milano potrebbe arrivare Valentin Carboni, l’esterno tedesco comunque piace anche al Napoli. Ha parecchie richieste - Roma su tutte - anche Samuele Angori, difensore classe 2003. Possibile presto in Serie B per Thomas Louis Buffon, figlio di Gigi che di mestiere fa l’attaccante, con la nazionale giovanile ceca segna triplette a ripetizione, ma ha bisogno di spazio per poter crescere ulteriormente e giocare con continuità.