L'Inter chiede un rigore a Pisa, Marelli: "Contatto leggero, Zielinski trascina la gamba"
Contatto dubbio in area del Pisa al 63': il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, va giù sul tentativo di intervento da parte di Henrik Meister. L'arbitro Guida però non interviene facendo cenno al polacco di rialzarsi, con il VAR che non interviene.
L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha commentato così la scelta: "Corretta la valutazione sia di Guida che del VAR di non intervenire in questo caso. C'è un contatto molto leggero fra Zielinski e Meister, con Zielinski che fra l'altro trascina un po' la gamba quando vede arrivare il giocatore del Pisa".
