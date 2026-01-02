Meister: "Pisa forte, Gilardino è fissato con la protezione palla. Hien mi ha impressionato"

Henrik Meister, attaccante del Pisa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dei canali della Lega Serie A, spiegando le difficoltà che sta trovando nella nuova categoria: "I tempi sono totalmente diversi rispetto alla B, in Serie A i difensori sono furbi, sembra che ti lascino più spazio, ma in realtà ti stanno forzando ad andare dove vogliono loro. A me ha impressionato Hien, è molto forte fisicamente".

Che ricordi ha del suo primo gol in Serie A?

"È stato fantastico. Ci ho messo un po' di tempo, ma va bene così. Speravo Moreo mi lanciasse perché sapevo di avere spazio dietro, poi ho vinto l'uno contro uno e il mio tiro fortunatamente è entrato".

Si aspettava di diventare un professionista quando da piccolo vedeva giocare danesi in Italia?

"In quei momenti non ci ho mai pensato. Le prime volte che ho toccato un pallone avrò avuto 3-4 anni in Danimarca ed ero felice. Non ho mai pensato che sarei diventato un professionista, giocavo solo per divertirmi, le opportunità sono arrivate con il tempo, era un percorso che non avrei immaginato".

Che cosa le ha lasciato Inzaghi?

"Mi ha insegnato molto sui tempi e gli spazi in area di rigore".

Che allenatore è Gilardino invece?

"Anche lui è un grande attaccante, sto imparando due modi diversi di fare il mestiere, mi aiuterà a crescere. Mi chiede soprattutto di proteggere il pallone, è un po' fissato su questo (sorride, ndr)".

Come descriverebbe se stesso a chi non la conosce?

"Io penso di essere un giocatore veloce, bravo nell'uno contro uno e se ho spazio davanti divento pericoloso. So anche di essere imprevedibile, non sai mai se vengo incontro o vado in profondità. Inoltre sono veloce".

Lotterete fino alla fine per non retrocedere. Non sarà facile.

"Siamo una squadra forte, che può fare di più, ma dobbiamo anche tenere i piedi per terra e riuscire a chiudere le partite quando andiamo in vantaggio. Il mio obiettivo è aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità".