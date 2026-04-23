La Reggiana in ritiro da questa sera. Attesi gli esami per il difensore Libutti
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La Reggiana dopo l'allenamento pomeridiano di oggi è partita alla volta dell'Hoterl Master di Cadelbosco di Sopra, piccolo paese a una decina di km da Reggio Emilia per preparare la sfida contro il Palermo in programma nella giornata di sabato. Un modo per isolarsi, visto che la seduta di domani mattina sarà a porte chiuse (come di consueto alla viglia delle partite) come riporta Tuttoreggiana.com.
L'unico giocatore da tenere sotto osservazione è il difensore Lorenzo Libutti che nelle prossime ore si sottoporrà a esami strumentali per un affaticamento muscolare al quadricipite destro, dopo aver saltato le ultime sedute.
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