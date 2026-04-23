Torino, Zapata punta la convocazione per la gara con l'Inter. Torna anche Ismajli
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L'attaccante è pronto al rientro, D'Aversa ritrova anche Ismajli
(ANSA) - TORINO, 23 APR - Continua la marcia di avvicinamento del Torino all'appuntamento di domenica alle 18, quando al Grande Torino arriverà l'Inter di Chivu sempre più vicina allo scudetto. D'Aversa è pronto a ritrovare Ismajli in difesa, provato nel solito terzetto con Coco ed Ebosse, e in attacco potrebbe rivedersi Zapata nell'elenco dei convocati, anche se la coppia favorita resta quella formata da Simeone e Adams. Il tecnico continua i lavori al Filadelfia pure in mediana, dove Casadei è insidiato da Ilkhan per affiancare Gineitis in un reparto completato dagli esterni Pedersen e Obrador. (ANSA).
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