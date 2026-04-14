Flick: "Siamo il Barcellona e vogliamo sempre vincere la Champions. Miglioreremo"
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Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta 1-2 sul campo dell'Atletico Madrid, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, costata l'eliminazione alla sua squadra: "Entrambe le partite sono state giocate molto bene da parte nostra, loro hanno segnato un gol in più. Le abbiamo provate tutte oggi, giocando una partita fantastica e avendo tante occasioni per segnare anche nel primo tempo. Non abbiamo fatto il terzo e subito dopo lo hanno segnato loro: è andata così, accettiamolo".
Cosa dire ai tifosi?
"Quando iniziamo una stagione vogliamo sempre vincere la Champions League, noi siamo il Barcellona. Siamo una squadra giovane, dobbiamo migliorare e lo faremo".
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