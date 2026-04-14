TMW Simeone ringrazia l'Atalanta: Atletico Madrid in semifinale Champions con tre ex Dea protagonisti

Notte da ricordare per l'Atletico Madrid, che di fatto un decennio dopo torna a giocare una semifinale di Champions League. Nonostante la sconfitta del Metropolitano per 1-2 contro il Barcellona di questa sera, i Colchoneros possono festeggiare per il passaggio del turno, dettato dal doppio vantaggio dell'andata.

Simeone in un certo senso deve anche ringraziare la Serie A e nello specifico l'Atalanta, visto che tre dei quattro ex calciatori del nostro campionato che giocano nell'Atletico Madrid provengono dalla Dea, la stessa squadra che due stagioni fa sollevava al cielo l'Europa League (con loro tutti presenti) e questa sera tra l'altro sono stati tutti protagonisti sul rettangolo da gioco.

A partire dal portiere, Juan Musso, autore di tante parate decisive e probabilmente il migliore in campo del Metropolitano, pur avendo subito due gol (e un terzo, annullato però per fuorigioco di Ferran Torres), senza dimenticarsi di Matteo Ruggeri, che sulla fascia ha vissuto una notte di continuo duello individuale con un asso del calibro di Yamal. Uscendone, anche stavolta, di certo non sconfitto. Ultimo ma non ultimo, anzi primo per via dell'importanza del suo gol, Ademola Lookman, che in pochissimo tempo è diventato protagonista totale dell'Atleti. E anche nella notte del Metropolitano ha dato una riprova.

Era in campo da titolare anche il quarto ex Serie A, il laterale destro argentino Nahuel Molina, arrivato in biancorosso dall'Udinese. Ed è poi entrato pure un quinto, Nico Gonzalez, ex Fiorentina e Juventus.