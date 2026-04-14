TMW L'impegno e gli applausi del pubblico salveranno Slot? Il Liverpool chiuderà senza titoli

Il verdetto di Anfield va ben oltre il risultato finale. È lo specchio della stagione del Liverpool: contro un Paris Saint-Germain che ha gestito senza mai forzare davvero, dimostrando di appartenere a un’altra dimensione, i Reds hanno dato tutto senza però trovare le risposte necessarie. Meglio rispetto all’andata sul piano dell’atteggiamento, ma la sensazione di inferiorità resta netta e preoccupante in prospettiva.

Non è una caduta improvvisa, ma l’ennesimo capitolo di un'annata che ha preso una piega inattesa e difficile da spiegare. Diciotto sconfitte complessive raccontano più di qualsiasi analisi: numeri incompatibili con una squadra che solo pochi mesi fa sembrava solida, competitiva e persino dominante in Premier League. Poi, tra autunno e inverno, qualcosa si è incrinato in modo irreversibile.

Le aspettative erano altissime, anche alla luce degli investimenti: 483 milioni spesi sul mercato per costruire una rosa ambiziosa, che però non ha reso secondo le attese. Anche stasera il copione è stato lo stesso: Isak evanescente, Wirtz mai incisivo, Kerkez acerbo, mentre Ekitike si è infortunato gravemente. I segnali si erano già visti: il calo in campionato, le tensioni interne, il rendimento altalenante di alcuni uomini chiave come Mohamed Salah. Ad Anfield si è rivista una squadra generosa ma confusa, incapace di tradurre la pressione in occasioni concrete.

Le scelte di Arne Slot non hanno invertito la rotta: cambi, rotazioni, soluzioni tattiche diverse, ma gli stessi problemi sono rimasti. Il talento c’è, ma non basta. Il Liverpool chiuderà la stagione senza trofei, con una crisi di identità e risultati che va ben oltre un’eliminazione europea. Anfield ha apprezzato l’impegno ma la domanda resta aperta: basterà per salvare la panchina di Slot?