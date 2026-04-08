Il raccattapalle di Bosnia-Italia: "Donnarumma era troppo arrabbiato per parare i rigori"

Afan Cizmic è il raccattapalle di 14 anni che ha rubato il foglietto a Gianluigi Donnarumma durante i calci di rigore e ha aiutato la Bosnia a qualificarsi per l'edizione 2026 del Mondiale. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato di averlo visto dopo il primo tiro dal dischetto e di aver agito senza pensare alle conseguenze e ai giudizi. Poi il retroscena sul portiere degli Azzurri: "Ha iniziato a urlare contro uno steward, pensava che il colpevole fosse uno di loro, poi ha provato a strappare il foglietto di Vasilj e l'arbitro è stato costretto a fermarlo".

Il ragazzino sostiene che Donnarumma fosse troppo arrabbiato per restare concentrato durante i rigori e sminuisce il suo gesto, che annovera semplicemente come una cosa di campo: "Sono un ragazzo che segue le regole, mi dispiace che sono stato giudicato, resto con i piedi per terra. Il mio sogno è vestire la maglia della Nazionale".

Il raccattapalle ha svelato di non aver parlato con Donnarumma dopo la fine della gara, anche perché ha discusso con i calciatori bosniaci e con i tifosi presenti a Zenica: "Spero non sia arrabbiato con me, continuava a rispondere male, ma il calcio e lo sport sono anche questo".