Nottingham Forest, il Barcellona è in prima fila per Murillo: ma per gennaio è durissima
Il Barcellona guarda in Premier League per puntellare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il difensore centrale del Nottingham Forest, Murillo Santiago Costa dos Santos (noto semplicemente come Murillo, ndr), sarebbe diventato uno dei profili prioritari per i giganti catalani. La necessità di intervenire sul mercato è dettata dal lungo stop di Andreas Christensen, che costringerà i blaugrana a cercare rinforzi già nella finestra di gennaio.
Il club spagnolo avrebbe già allacciato i primi contatti con l'entourage del brasiliano, un giocatore monitorato dagli osservatori del Barça ormai da tempo. Tuttavia, l'operazione si preannuncia in salita per l'immediato: sebbene il Barcellona spinga per un innesto invernale, le possibilità di un trasferimento a gennaio restano ridotte. Al momento, lo scenario più concreto porta a un assalto definitivo durante la sessione estiva.
Classe 2002, Murillo si è imposto come uno dei centrali più affidabili del campionato inglese. Difensore di piede sinistro, il brasiliano abbina una straripante forza fisica a una spiccata solidità nei duelli individuali, caratteristiche che lo rendono il candidato ideale per la linea difensiva alta di Hansi Flick.