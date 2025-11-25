Arsenal e Chelsea pronte a darsi battaglia per Murillo del Nottingham Forest

Arsenal e Chelsea sono pronte a darsi battaglia per Murillo, difensore brasiliano del Nottingham Forest. Il 23enne ha fatto molto bene con il club inglese, e i club londinesi sarebbero pronti a lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da Fichajes, il giocatore costerebbe tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Sarà interessante vedere quale dei due club deciderà di formalizzare il proprio interesse con un’offerta ufficiale.

L’Arsenal dispone già di una difesa solida, e sarebbe sorprendente vederli investire sul difensore brasiliano. La priorità per i Gunners rimane invece rafforzare il reparto offensivo.

Diversa la situazione per il Chelsea, che ha bisogno di rinforzi di qualità in difesa. La squadra è apparsa vulnerabile dietro e ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni tra i difensori. Murillo potrebbe rappresentare un acquisto importante, contribuendo a rendere la retroguardia più solida.

Il 23enne ha dimostrato di poter competere regolarmente in Premier League, e questo potrebbe essere il momento giusto per approdare in un grande club. Il Chelsea potrebbe offrirgli la piattaforma ideale per giocare ai massimi livelli e puntare ai trofei. Competere accanto a giocatori di alto livello lo aiuterebbe a migliorare ulteriormente e a esprimere tutto il suo potenziale.

Murillo è considerato uno dei migliori giovani della Premier League e potrebbe diventare un patrimonio a lungo termine per qualunque club decidesse di acquistarlo.