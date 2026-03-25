Il responsabile dei fisioterapisti all'Udinese: "Siamo in sette e creiamo programmi specifici"
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Il mondo Udinese nelle scorse ore è stato raccontato su Sky Sport e tra gli intervistati da parte dell'emittente satellitare c'è anche Antonio Manzanera, che nella società dei Pozzo svolge il ruolo di responsabile dei fisioterapisti.
Di seguito le dichiarazioni di Manzanera a proposito del lavoro svolto da lui e dal suo staff all'Udinese: "Siamo sette fisioterapisti, lavoriamo tutti i giorni. Quando arriva un giocatore infortunato andiamo a creare un programma specifico per lui. I giocatori recuperano più velocemente dedicando più ore possibili all’allenamento in palestra".
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