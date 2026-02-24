Il retroscena di Osimhen: "Ero vicino alla Juve, poi è arrivato il Galatasaray. Futuro? Chissà"

“La Juventus è uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e hanno un sacco di leggende che han giocato per questo club”. Victor Osimhen, alla viglia della partita di ritorno con i bianconeri, dopo il 5-2 del Galatasaray, fa sognare così di un futuro in bianconero, svelando anche un retroscena sul passato: “Ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray, ma c’erano un po’ di ostacoli. Questo trasferimento poi non si è realizzato ma se ci saranno opportunità in futuro ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare. Giocare qui sarebbe un privilegio, per un giocatore è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Per il futuro non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare alla Juventus".

Hai parlato con Spalletti? Hai sentito qualcuno da Napoli?

“Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita tosta come contro tutte le squadre di Serie A. Siamo pronti per combattere”.

La conferenza stampa di Osimhen.