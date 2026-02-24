Galatasaray, Osimhen in gruppo nella rifinitura verso la Juventus. Tre i giocatori non convocati

Victor Osimhen si è allenato col gruppo in vista della sfida che il Galatasaray giocherà domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus, gara valida per il ritorno del playoff di Champions League dopo il 5-2 dell'andata a Istanbul. Il nigeriano viene ritratto negli scatti proposti dal club turco sui propri canali ufficiali, a testimonianza di come il problema al ginocchio accusato nella gara di andata sia in via di risoluzione.

Una risposta in più arriverà dalla conferenza stampa che il tecnico giallorosso Okan Buruk terrà alle ore 20 allo stadio di Torino, col Galatasaray che intanto ha comunque come riporta Fanatik ha convocato regolarmente il nigeriano per la trasferta. Gli unici giocatori rimasti a casa sono Arda Unyay, Renato Nhaga e Armando Guner.