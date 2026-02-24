Osimhen è carico per la Juve: "Avevo un po' di dolore al ginocchio, ma è passato"

Decisivo all’andata anche senza segnare, Victor Osimhen è pronto a guidare l’attacco del Galatasaray nel ritorno degli spareggi Champions League con la Juventus. Il centravanti nigeriano non ha giocato nell’ultima giornata in Turchia, e ha spiegato il perché a Sky Sport: “Avevo un po’ di dolore al ginocchio, per questo non ho giocato l’ultima gara di campionato, però il team medico mi ha preparato al meglio. Sono tornato in squadra e non vedo l’ora di giocare domani”.

Senti il peso di essere così decisivo per le sorti del Galatasaray?

“È una grossa responsabilità, però penso che non si tratti solo di me. C’è una squadra che lavora con tutti i suoi giocatori per portare questo club dove merita di stare. Abbiamo dimostrato più volte che questo è l’unico club di livello europeo in Turchia. Abbiamo fatto bene in Champions, ringrazio il tecnico per la fiducia che ha, i compagni, i tifosi. Domani ci daremo tutti una mano per cercare di raggiungere la missione e andare avanti”.

All’andata hai aiutato i compagni anche senza segnare.

“Se non c’è l’opportunità di segnare, cerco di lavorare per i miei compagni. Seguiamo le istruzioni del nostro tecnico, dobbiamo essere tutti pronti a pressare. Dovremo anche bloccare le linee di passaggio della Juventus, servirà una partita importante a livello di squadra”