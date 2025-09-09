Il rinnovo più complesso dell'intera Serie A. Quello di Vlahovic con la Juventus, se si fa

C'è un rinnovo di contratto che in molti sperano possa arrivare ormai da mesi, ma che non soltanto al momento non si è ancora concretizzato e che tiene ancor di più sotto scacco un intero club come la Juventus. Il riferimento, per quelli che non avessero capito alla luce degli indizi, porta alla figura di Dusan Vlahovic.

Acquisto record del mercato di gennaio, Vlahovic è costato oltre 80 milioni di euro alla Juventus tre anni fa ma non sempre è sembrato in grado di restituire alla Vecchia Signora la fiducia necessaria per un investimento di tale portata. Per di più, il contratto a salire ha portato il suo stipendio nell'arco di un paio di stagioni dagli 8 milioni di euro netti della partenza agli attuali 12 e oltre, una cifra che rappresenta una zavorra mica da poco nel bilancio dei bianconeri.

E quindi il tema Vlahovic e il suo rinnovo è in cima ai pensieri e all'agenda di casa Juventus da mesi e mesi. Le discussioni per provare a modificare il suo contratto in essere nascono già con il predecessore Giuntoli e proseguono anche oggi con il suo successore a capo dell'area tecnica Comolli. Una quadratura del cerchio, però, non è stata ancora trovata e il rischio è che questa non arrivi proprio. La Juventus, complice anche le resistenze del giocatore, ha deciso di assumersi il rischio di perdere Vlahovic a zero tenendolo anche in estate, con Allegri che avrebbe invece voluto ricongiungercisi al Milan. L'avvio di stagione suggerisce comunque che Vlahovic possa essere una risorsa per la Juventus: se non economica, quantomeno di carattere tecnico. E per il futuro si vedrà.