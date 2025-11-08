Da separato in casa a leader che dà l'esempio ai compagni: così Spalletti ha cambiato Vlahovic

Appena fino a poche settimane fa Dusan Vlahovic sembrava ormai ai margini del progetto Juventus. Lo scontento per la gestione di Motta prima e Tudor poi, le voci di mercato e i malumori legati al mancato rinnovo avevano dipinto il serbo come un separato in casa, un talento solamente in attesa di una via d’uscita. Poi, con l’arrivo di Luciano Spalletti, è cambiato tutto. Il tecnico toscano ha scelto di ripartire proprio da lui, restituendogli fiducia, centralità e responsabilità in campo.

"Colpisce il piglio, ma questa volta i risultati non arrivano. Stritolato nella morsa della difesa granata, è più lui a lavorare per i compagni che viceversa", è la pagella che gli abbiamo dedicato su TMW per motivare il suo voto 6 nel derby contro il Torino. Detto altrimenti: Vlahovic è tornato a essere uno dei leader di questa Juve, lo è forse per la prima volta in assoluto. Non più il centravanti nervoso e isolato, sprecone sotto porta, ma un giocatore completo e di nuovo decisivo, coinvolto nella manovra, nel pressing e nelle dinamiche dell'intera squadra.

I numeri dell'ex Fiorentina raccontano il resto: gol ritrovati, atteggiamento da leader e gesti di maturità, come quello di calmare Francisco Conceicao dopo la sostituzione nel match coi granata, che certificano la sua trasformazione. Da separato in casa a perno di una Juventus che, con mister Spalletti, sembra finalmente aver ritrovato anche un nuovo uomo simbolo. Almeno per adesso.