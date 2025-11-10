Juventus, valutazioni su Vlahovic: la presenza in nazionale serba non è scontata

"Continuiamo così". Con un messaggio social chiaro e diretto, Dusan Vlahovic prova a rialzare l'asticella dell’entusiasmo in casa Juventus, nonostante il mezzo passo falso nel derby contro il Torino che ha interrotto lo slancio bianconero. Una gara complicata anche per l’attaccante serbo, reduce da una settimana intensa e condizionata da problemi fisici che ne hanno limitato la brillantezza.

Dopo la prova convincente contro lo Sporting CP, coronata da un gol pesante, Vlahovic ha dovuto fare i conti con un fastidio ai flessori che lo aveva costretto a uscire anzitempo nel match europeo. Un contrattempo poi aggravato, alla vigilia del derby, da un dolore alla schiena: non sufficiente per fermarlo, ma abbastanza significativo da impedirgli di essere al 100%. "Dusan ha avuto un problemino alla schiena e ha avuto coraggio e disponibilità a fare la partita che ha fatto", ha sottolineato Luciano Spalletti, elogiando l’impegno del suo numero 9.

Ora arriva la pausa per le nazionali, e Vlahovic è stato convocato dalla Serbia per le sfide contro Inghilterra e Lettonia, decisive nella corsa Mondiale. La presenza del bomber, però, non è scontata: come riferito dal Corriere dello Sport, lo staff medico serbo valuterà nelle prossime ore se rischiarlo o rimandarlo alla Continassa. La Juve osserva con attenzione, sperando di ritrovare il suo centravanti al top dopo la sosta.