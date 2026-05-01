Il ritorno di Di Lorenzo, 12 partite dopo: a Como il Napoli ritroverà finalmente il suo capitano

Giovanni Di Lorenzo torna in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale il capitano del Napoli tornerà tra i convocati di mister Conte per la trasferta di domani col Como, valida per il 35° turno di Serie A. L'ultima volta era stata ben tre mesi e dodici partite fa, periodo che l'ex Empoli ha vissuto da spettatore, lasciando a Beukema e compagni l'arduo compito di sostituirlo in difesa. L'infortunio del 31 gennaio con la Fiorentina l'ha costretto infatti a un lungo stop, che sarà finalmente interrotto tra le mura del Sinigaglia.

Tornato a lavorare in gruppo nei giorni scorsi a Castel Volturno, Di Lorenzo si è finalmente messo alle spalle il trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro e poi la successiva operazione al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Il classe 1993 è rimasto ai box per tre mesi pieni e ora vivrà questo finale di campionato accanto alla squadra, aspettando il ritorno in campo.

I numeri stagionali di Giovanni Di Lorenzo col Napoli

Il trentaduenne in questa stagione ha collezionato finora 32 presenze con un gol e tre assist (2751 minuti giocati).