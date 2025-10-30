Sarri: "Più motivi per incazzarmi che per divertirmi, ma alla Lazio sto volentieri"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così a Sky Sport il pareggio di Pisa e il percorso non semplice dei suoi biancocelesti: "Siamo venuti qui con sette assenze e con gente reduce da un periodo lungo di inattività, era impensabile che potessero performare. Siamo venuti qui per gentile concessione della Lega con 4 giorni di riposo contro i 6 del Pisa, il 50% praticamente. Il nostro problema è che abbiamo tanti giocatori fuori e tanti in campo ancora non in forma. La squadra sta trovando solidità, davanti siamo mancati, ma va bene così. Non c'è un problema centravanti, c'è un problema offensivo. Vediamo dai, aspettiamo che tutti tornino in condizione e che rientri qualcun altro".

Sul recupero di Basic e il percorso della Lazio: "Basic è stato bravo, era da tanto fuori lista e una volta tornato ci ha dato una mano importante. Isaksen viene da una malattia debilitante come la mononucleosi. Appena 4 giorni fa ha fatto una grande partita contro la Juve, stasera ha pagato forse quello che doveva inevitabilmente pagare. È un percorso da fare. È da giugno che non abbiamo tante notizie positive, siamo rimasti a galla. In qualcosa siamo migliorati, la squadra è solida. Il successo sarebbe arrivare a fine anno e avere 7-8 giocatori pronti per una squadra più competitiva".

Su Cataldi: "Giocare a Roma per un romano non è mai semplice. Fare un anno fuori dal suo ambiente gli ha fatto bene. Danilo è un giocatore forte tecnicamente. Gli manca un pizzico di cilindrata, se avesse un motore leggermente superiore sarebbe un giocatore da grande squadra".

Sul suo calcio: "Il mio calcio oggi non ce la faccio a proporlo. Non ho potuto cambiare neanche un singolo. Questo mi diverte anche perché devo fare cose diverse, mi dà nuovi stimoli. Diciamo che i motivi per divertirsi ci sono, di motivi per incazzarsi forse anche uno in più. Io però sono dentro e ci sto volentieri".