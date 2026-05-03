Il Sassuolo complica i piani Champions del Milan: 2-0 firmato Berardi-Laurienté, Tomori espulso
Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio già al 6’ con Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurienté scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19’ ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio nella ripresa - termina fuori. L’episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24’: Tomori, già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurienté e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci uomini.
Nel secondo tempo il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47’ Laurienté firma il raddoppio con un tiro sul primo palo che sorprende Maignan, dopo una bella triangolazione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51’ sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot, Athekame o addirittura Pavlovic.
Neanche i cambi di Allegri portano lo scossone sperato e nel finale la truppa di Grosso gestisce il 2-0 a favore senza correre rischi, portando a casa una vittoria ai punti meritatissima. Sassuolo ottavo in classifica insieme al Bologna, Milan sempre terzo (una sola vittoria nelle ultime cinque) e ancora non matematicamente in Champions.