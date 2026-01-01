Como, Rodriguez: "Oggi non bene la prima ora, resto fiducioso nel nostro percorso"

L'attaccante del Como Jesus Rodriguez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Sassuolo valevole per la 33^ giornata di Serie A e chiusa con un ko per 2-1.

Oggi il Como più scarico della stagione: con che parole vi ha accolto Fabregas alla fine?

"Contro l'Inter è stata una partita diversa, c'era orgoglio per la prestazione. Oggi non bene la prima ora, poi siamo cresciuti, Resto fiducioso nella squadra e nel nostro percorso da qui alla fine".

Ti aspettavi di più dalla squadra dopo il 2-1?

"Affrontavamo una squadra non semplice, soprattutto in casa. Abbiamo provato a reagire e sicuramente lo faremo a partire dalla prossima partita".

Come ti senti per questo finale di stagione?

"Un pochino di dolore ce l'ho ancora, ma mi sento bene. L'obiettivo è dare una mano alla squadra per chiudere al meglio la stagione".