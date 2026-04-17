Sassuolo, Nzola: "Contento dell'opportunità che mi ha dato il mister, sempre pronto"

L'attaccante del Sassuolo M'Bala Nzola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Como nel match valido per la 33^ giornata di Serie A.

Opportunità sfruttata?

"Contento dell'opportunità che mi ha dato il mister, sto lavorando ogni giorno e mi tengo sempre pronto. Contento per gol e assist, ma ancora di più per la vittoria".

Come ti stai calando in questa realtà?

"Mi sento bene, abbiamo un gruppo fantastico. Mi sono messo subito a disposizione, lavoro e quando ho l'occasione faccio il massimo".