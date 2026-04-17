TMW Il Como si è inceppato? Quasi un mese senza vittorie e solo un punto raccolto nelle ultime 3

La macchina apparentemente perfetta di mister Cesc Fabregas pare essersi inceppata. Contro il Sassuolo, tra le mura del Mapei, i lariani oggi hanno incassato infatti la loro seconda sconfitta consecutiva (2-1 con gol di Volpato e Nzola da una parte e del solito Nico Paz dall'altra), senza riuscire a rialzare quindi la testa dopo il 3-4 casalingo con l'Inter. Per risalire all'ultimo successo del Como bisogna tornare al 22 marzo, ovvero al 5-0 contro il Pisa, visto che con l'Udinese in trasferta era arrivato un pareggio per 0-0.

Tre partite senza vittoria, con un solo punto raccolto, non aiutano di certo la corsa verso la Champions di Morata e compagni, che al termine di questa giornata di campionato potrebbero vedere la Juventus volare a +5 e pure la Roma sorpassarli in classifica. Uno scenario da evitare assolutamente per non perdere in via definitiva il treno che porterebbe il Como verso la competizione europea più ambita. Se è vero che ci sono sempre Conference ed Europa League, la squadra comasca dovrà dare due risposte forti sia nel ritorno della semifinale di Coppa Italia di martedì contro l'Inter sia nella complicata partita di Genova di domenica.

Le ultime tre partite del Como

Udinese-Como 0-0

Como-Inter 3-4

Sassuolo-Como 2-1