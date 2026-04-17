Live TMW Sassuolo, Volpato: "Gol di cucchiaio merito di Totti, il gol all'Inter l'ho visto 10.000 volte"

20.48 - Cristian Volpato, calciatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare il match odierno del Mapei Stadium contro il Como, valido per la 33esima giornata. Le sue parole: "Sono contentissimo per me ma soprattutto per la squadra perché ce lo meritiamo. Veniamo dalla gara con il Genoa dove forse meritavamo di più ma sono contento per tutti, anche per me stesso perché me lo merito un po', posso dirlo, perché lavoro tanto in allenamento".

Hai trovato un grande gol. È un messaggio per la nazionale italiana?

"Per me non è semplice per il minutaggio che ho ma cerco sempre di allenarmi al 100% per momenti così, cerco di essere pronto. Il mio sogno è indossare la maglia azzurra sin da bambino, spero che andrà così".

Berardi ti ha detto qualcosa dopo il gol? Per il prossimo anno cosa vedi?

"Non ho visto Berardi dopo, penso che mi avrebbe fatto i complimenti perché è un campione, un ragazzo straordinario. Per il prossimo anno non lo so, io cerco di allenarmi sempre al 100%, il lavoro lo lascio al procuratore".

Com'è stata la prova della squadra? Avete dato una grande mano dietro...

"Al Como piace tenere palla, gli piace giocare bene, però secondo me abbiamo avuto più occasioni noi. Loro hanno avuto il gol di Paz e poi il salvataggio sulla linea. Noi siamo stati bravi a capire i momenti, abbiamo fatto una bella partita tutti e ce la meritiamo tutti".

Non segnavi dalla gara con la Fiorentina, c'è stata un'esultanza liberatoria. Come hai vissuto questi mesi?

"Non sapevo neanch'io cosa stavo facendo, nella mia testa non ho visto più niente, era più una liberazione tipo perché quando fai gol parlano tutti, sei bravo, sei forte, ma in questi mesi ho cercato ".

J'hai fatto er cucchiaio alla Totti...

"Merito a Totti al 100% perché ho visto il gol contro l'Inter 10.000 volte e dovevo fare l'esultanza come lui ma poi non ho visto più nulla".