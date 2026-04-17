Sassuolo, Volpato e il gol in pallonetto: "Forse ho visto un po' troppi highlights di Totti"

L'attaccante del Sassuolo Cristian Volpato ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Como nel match valido per la 33^ giornata di Serie A.

Il rapporto con Grosso?

"Il mister è un grande, lo sento spesso e lo stimo tantissimo. Oggi non ho toccato tante palle, ma sono rimasto in gara perché un'occasione poteva capitare e sono rimasto sempre pronto".

Come nasce il pallonetto?

"Forse ho visto un po' troppi highlights di Totti".

Dove puoi ancora migliorare?

"Penso in tutto, anche nella continuità nella partita e in tutte e due le fasi. Devo giocare semplice e aiutare la squadra, alla fine è quello che conta. Devo sapere quando provare a fare la differenza".

Berardi quali consigli ti dà e in che posizione preferisci giocare?

"E' un campione e mi aiuta sempre, cerco sempre di rubare consigli da lui perché la sua carriera parla da sola. Da giovane ero sempre trequartista, nel calcio dei grandi ho giocato più a destra e mi piacciono tutti e due".