Il Crystal Palace è ancora a Firenze: allenamento al Viola Park dopo aver eliminato la Fiorentina
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Dopo il passaggio del turno conquistato ieri sera, nonostante la sconfitta di misura al Franchi, il Crystal Palace ha prolungato la propria permanenza a Firenze. Dopo i festeggiamenti nella notte, che hanno coinvolto diversi membri del gruppo squadra, le Eagles sono rimaste in città anche nella giornata di venerdì.
Come documentato dai profili social del club, la formazione guidata da Oliver Glasner ha sfruttato le strutture del Viola Park, il moderno centro sportivo della Fiorentina, per svolgere la seduta di allenamento odierna. Un gesto di collaborazione tra le due società che ha permesso agli inglesi di iniziare in Toscana la preparazione della sfida di Premier League in programma lunedì contro il West Ham.
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