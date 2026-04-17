Il Cagliari non ha paura dell'Inter, a San Siro reti bianche all'intervallo
Il Cagliari tiene testa all'Inter, mantenendo lo 0-0 all'intervallo. Nerazzurri che salvo il primo quarto d'ora hanno costruito diverse occasioni da gol, non riuscendo però ad affondare. Apprezzabile l'atteggiamento dei sardi, ben organizzati in difesa e comunque non timidi nell'atteggiamento, cercando soprattutto nella prima frazione di gara a sorprendere i padroni di casa.
Di Sebastiano Esposito prima e Palestra i primi squilli cagliaritani. Josep Martinez, che non giocava titolare dalla gara d'andata contro i sardi, ha risposto presente all'attaccante. Poi esce fuori la Beneamata anche se nei ripetuti attacchi si conta solo un intervento di Caprile.
Pisacane che dovrà stare attento alle situazioni di Borrelli ed Esposito, entrambi ammoniti. Il pari sarebbe fin qui un punto d'oro per il Cagliari.