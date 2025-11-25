Il sogno Mondiale di Leandro Andrade passa anche dalla sfida contro il Napoli

Sottovalutare il Qarabag sarebbe un errore velenoso per il Napoli, chiedere a Enzo Maresca per saperne di più. La vittoria per 3-2 a Lisbona contro il Benfica, quella 2-0 in Azerbaijan contro il Copenhagen, poi il ko contro l'Athletic Club di Bilbao ma gli azeri sono stati capaci di fermare 2-2 il Chelsea. Dominatori del proprio campionato, tre sole sconfitte in stagione (quella con i baschi, quella ininfluente al ritorno dei play-off Champions vinti contro il Ferenvcaros e quella alla prima stagionale in Premier League in casa contro il Sumqayit), quella di Qurban Qurbanov è una delle formazioni più in forma e come detto da non prendere sottogamba in questo momento.

L'uomo più pericoloso è senza ombra di dubbio Leandro Andrade, che con le prestazioni in campionato e in Champions League rincorre anche un posto con la Nazionale di Capo Verde che si è storicamente qualificata per la prima volta alla fase finale del Mondiale di calcio. Classe 1999 di Tavira, pittoresca cittadina dell'Algarve, è un'ala destra che è diventato una vera e propria arma segreta del Qarabag. Figlio e nipote d'arte, inizia nelle giovanili edllo Sporting CP: poi Farense e Olhanense dove viene promosso in prima squadra ed esordisce in terza divisione. Non certo le alte vette del calcio lusitano, ma il là per provare a trovare la sua strada. Va al Fatima, una preghiera in cerca di fortuna: sempre int erza serie, gol e assist che gli permettono di fare il grande salto.

Il turning point della carriera è nel gennaio 2022: per una cifra modesta 200mila euro, lo prende il Qarabag. . Il club di Agdam, noto per il suo progetto ambizioso sotto la guida di Gurban Gurbanov, vede in lui il tassello ideale per rinforzare l'attacco. Il contratto, rinnovato nel febbraio 2024, scade nel giugno 2027. In Azerbaijan esplode subito: vince il campionato, segna 5 reti in 15 gare in mezza stagione, adesso è oltre a 100 partite in campionato, quattro titoli consecutivi e varie coppe, oltre a diversi record. Il capoverdiano trascina il Qarabag anche ai gironi di Champions League, diventando il primo giocatore del suo paese a segnare una rete nella competizione più prestigiosa al mondo. Non è un caso isolato: Andrade detiene un record unico, essendo il primo calciatore nella storia delle competizioni europee maggiori a segnare nel primo minuto di tre partite diverse (Hacken (dicembre 2023), FCSB (gennaio 2025) e Athletic Club di Bilbao (ottobre 2025, gol al 50° secondo!) per la precisione).

Ora il sogno Mondiale: il suo stile lusitano con influenze africano lo rendono un giocatore imprevedibile e spettacolare. L'ultima apparizione è stata nel novembre 2023 ma il rendimento crescente, anche in Champions, lo fa risalire nelle gerarchie e le presenze nelle amichevoli lo rendono un candidato serio e concreto per un posto Mundial. Il Napoli è avvisato.