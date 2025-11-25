Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia in crisi nonostante Donadoni. Possibile ritorno di Riccardo Pecini

Luca Bargellini
Oggi alle 10:19Serie B
Luca Bargellini

Lo Spezia è in piena emergenza. Il cambio in panchina con l'arrivo di Roberto Donadoni, al momento, non ha prodotto alcuna svolta, anzi: il crollo verticale nella ripresa di Mantova rappresenta forse il punto più basso della stagione. Tanto che la gestione societaria è finita sotto accusa. La scelta del presidente Charlie Stillitano di nominare personalmente Donadoni, scavalcando il direttore sportivo Stefano Melissano, è stata quanto meno anomala.

Ora, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ecco spuntare una nuova ipotesi: rendere operativo il contratto con l'agenzia di Riccardo Pecini e affidargli il compito di salvare la squadra dalla retrocessione. Sfruttando un rinnovamento tramite il mercato, con l'inserimento di 4-5 innesti mirati e l'addio di quegli elementi finora poco performanti.

Le risorse economiche ci sono, così come le necessità della rosa: esterni, regista e attaccante. La chiave sarà scegliere profili giusti sia tecnicamente che umanamente.

