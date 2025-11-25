Sampdoria, torna la vittoria dopo un mese e mezzo. Bellemo: "Serve serenità"

Dopo un mese e mezzo la Sampdoria è tornata alla vittoria in Serie B, sfruttando il match interno di ieri sera contro la Juve Stabia. Un successo per 1-0 che il centrocampista dei blucerchiati Alessandro Bellemo ha così commentato attraverso i canali ufficiali del club:

"Una vittoria che ci serviva, abbiamo lottato per portare a casa il risultato. Ho visto un atteggiamento della squadra che ci ha permesso di portare a casa questo risultato che per noi era fondamentale, per l'ambiente anche. Io sono abituato della vita subito a voltare pagina, é giusto godersi le vittorie, ma da domani c'è da analizzare quello che si poteva far meglio e cercare di lavorare in maniera più serena per la prossima partita. Nel nostro mestiere bisogna sempre farsi trovare pronti, io lavoro sempre in settimana al meglio per queste partite, per quando arriva l'occasione, sono contenta di averla sfruttata. Sono contento che sono arrivati tre punti. Vivo la vita ponendomi obiettivi, adesso bisogna lavorare per pensare alla prossima e se il mister mi chiamerà in causa bene, altrimenti sarò pronto a dare il mio contributo anche a partita in corso.

Il gruppo deve essere la base di partenza, perché noi ci basiamo tanto su questo. Stiamo insieme tanto, passiamo dei ritiri, é ovvio che diventiamo una famiglia e mi fa piacere perché so quanto i ragazzi ci tengono e quanto ci meritavamo questa vittoria, a prescindere dalla prestazione o no che c'è stata. I tre punti ci permettono di lavorare con più serenità. La classifica fa paura lo stesso, lo sappiamo, però affronteremo con più positività la prossima partita che sarà cruciale per il nostro cammino".