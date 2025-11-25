Lazio, Insigne è pronto a sbarcare. A centrocampo occhi su Fabbian e Tommaso Berti

Lorenzo Insigne è sempre più vicino a diventare il primo rinforzo dell'anno per la Lazio: ci sono stati nuovi contatti e summit decisivi, c'è un accordo di massima anche sullo stipendio: con le cessioni estive di Casale e Tchaouna, infatti, sono stati risparmiati anche 1,2-1,3 milioni d'ingaggio (qualcosa anche da Fares al Forte Virtus), che copriranno quello dell'ex Toronto. Il 34enne è a Napoli, ma sta già cercando casa nei dintorni di Formello. Il club potrebbe farlo allenare in gruppo con uno speciale permesso assicurativo, ma per tesserarlo dovrà aspettare l'ok formale a metà dicembre, fa sapere il Messaggero.

La Lazio non ha ancora spedito la documentazione della trimestrale del 30 settembre su cui la nuova Commissione di controllo dovrà emettere il proprio verdetto. C’è il massimo riserbo ma, senza uno sponsor, il costo del lavoro allargato dovrebbe essere stato sforato di poco, sarebbe intorno all'81%. I problemi aumenteranno nel nuovo anno: la conferma (dal Consiglio federale di ieri) che nel 2026 il rapporto fra spese e ricavi scenderà al 70% rischia infatti di complicare ulteriormente i piani di gennaio.

Per rientrare in quella soglia serviranno milioni e milioni di plusvalenze per risanare il bilancio e non incorrere (con la trimestrale di marzo) in un nuovo blocco a giugno: ben accette offerte da 25-30 milioni per Guendouzi, Isaksen e Castellanos. Per il francese il Sunderland fa sul serio. Si potrebbe giocare anche sulle uscite minori, per esempio sullo scambio Noslin-Ilic per non fare minusvalenze o su Mandas-Fagioli per provare a risolvere altri problemi in un sol colpo. Piace Giovanni Fabbian per il centrocampo, così come Tommaso Berti, talento della Serie B e dell'Under 21, ma che ha appena rinnovato con il Cesena sino al 2028. Occhi anche sul 20enne David Watson, paragonato in Scozia a Miller, in scadenza a giugno col Kilmarnock, e su Javier Fernández, regista 18enne offerto dal Bayern Monaco.