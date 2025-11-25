Serie B, la classifica assistman: quattro giocatori in vetta. In due sono del Venezia

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Al termine della tredicesima giornata di campionato in vetta, con quattro assist, troviamo ben tre giocatori: Tommaso Berti del Cesena, Giacomo Calò del Frosinone e il tandem del Venezia composto da Kike Perez e John Yeboah. Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Quattro assist - Tommaso Berti (Cesena), Giacomo Calò (Frosinone), Kike Perez e John Yeboah (Venezia),

Tre assist - Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Mattia Finotto (Carrarese), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Ilias Koutsoupias (Frosinone), Luca Magnino (Modena), Joel Pohjanpalo (Palermo), Matteo Dagasso e Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli e Manuel Marras (Reggiana), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Valerio Crespi e Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso, Luis Hasa e Simone Zanon (Carrarese), Pietro Iemmello, Filippo Pittarello e Simone Pontisso (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Fares Ghedjemis e Ben Kone (Frosinone), Alessandro Gabrielloni e Fabio Maistro (Juve Stabia), Simone Trimboli (Mantova), Francesco Di Mariano e Gregoire Defrel (Modena), Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Antonio Palumbo e Niccolò Pierozzi (Palermo), Alessandro Capelli e Jonathan Varas (Padova), Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Oliver Abildgaard, Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Salvatore Esposito (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)