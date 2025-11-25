Sassuolo, pari da cardiopalma. Grosso: "Siamo una neopromossa. Salvezza? Serie A tosta"

Sembrava tutto indirizzato verso la vittoria del Pisa, ma è bastato un'illuminazione di Volpato col mancino a pescare Thorstvedt e il Sassuolo ha pareggiato (2-2) al 95' il match della dodicesima giornata di Serie A. Un punto importantissimo al Mapei Stadium per come si erano messe le cose, con i neroverdi al nono posto e a quota 17.

Al termine della sfida, il tecnico Fabio Grosso ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Abbiamo ripreso la partita al 5′ (di recupero, ndr) ma la bravura nostra deve essere quella di avere più continuità nella gara, dobbiamo cercare di crescere", ha esordito. "Abbiamo fatto cose buone e meno buone, siamo contenti di averla recuperata. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore e siamo stati puniti in alcune situazioni", l'analisi proposta.

Quanto alla corsa salvezza: "Siamo una neopromossa, so quanto è difficile ottenere l’obiettivo, poi vedremo cosa sarà. Noi possiamo e vogliamo crescere, il campionato è tosto, dobbiamo avere consapevolezza e umiltà", il monito alla squadra. "Ogni volta ci dobbiamo preparare per fare grandi partite. Loro fino all’ultimo avevano i tre punti in mano, ma siamo stati noi bravi a riprenderla e ora dobbiamo essere bravi a preparare la prossima", la conclusione di mister Grosso.