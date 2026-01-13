Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Torino lavora all'uscita di Israel: per lo scambio con la Lazio e Mandas va convinto Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 10:25Serie A
Dimitri Conti

Tuttosport di oggi sottolinea come neanche questa sera il Torino dovrebbe affidarsi a Franco Israel per difendere la propria porta nella partita di Coppa Italia sul campo della Roma, penultimo ottavo di finale della competizione. Acquistato a luglio dal precedente Ds granata Vagnati per 4 milioni di euro dallo Sporting CP, nel mese di ottobre Israel ha perso la titolarità in favore di Paleari e non è riuscito a riprendersi il posto fisso tra i pali.

In questo mercato di gennaio Petrachi sta lavorando anche alla sua uscita e lo sta proponendo sia in Serie A, dove l'obiettivo è puntato su Christos Mandas che con Baroni era riuscito a scalzare Provedel alla Lazio, che nella Liga spagnola. Israel riflette, perché si possa concretizzare lo scambio con i biancocelesti, però, c'è da convincere Sarri.

Israel, che è sotto contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028 (con opzione per proseguire fino al 2029) ha giocato 10 partite in questi primi mesi della sua esperienza con i granata, 9 in Serie A e 1 in Coppa Italia, con 18 gol subiti.

